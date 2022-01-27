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السامرائي: توقيع إتفاقية الربط الكهربائي خطوة إقتصادية بالإتجاه الصحيح

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بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، اليوم الخميس، ان توقيع إتفاقية الربط الكهربائي مع خطوة إقتصادية بالإتجاه الصحيح.

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، ان "توقيع إتفاقية الربط الكهربائي خطوة إقتصادية بالإتجاه الصحيح نحو انفتاح حقيقي على عمقنا العربي وتفاعل منتج في علاقتنا بأشقائنا في المملكة العربية السعودية وعموم دول الخليج العربي".

 

ووقع العراق والسعودية، رسمياً مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي وتم التوقيع بين وزير الكهرباء العراقي عادل كريم ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عبر دائرة تلفزيونية مفتوحة بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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