انت الان تتابع خبر حملة أمنية تُطيح بقرابة الـ100 متهم ومتسول في العاصمة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على مجموعة متهمين بحيازة المخدرات وآخرين بحيازة أسلحة غير مرخصة فضلا عن اعتقال مجموعة كبيرة من المتسولين في العاصمة بغداد.