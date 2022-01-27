انت الان تتابع خبر حملة أمنية تُطيح بقرابة الـ100 متهم ومتسول في العاصمة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على مجموعة متهمين بحيازة المخدرات وآخرين بحيازة أسلحة غير مرخصة فضلا عن اعتقال مجموعة كبيرة من المتسولين في العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المفارز الأمنية في الوكالة تمكنت من القبض على خمسة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة، واربعة اخرين لحيازتهم اسلحة غير مرخصة، فضلا عن تسعة وثمانون متسولاً في العاصمة بغداد".
وأشارت إلى أنه، "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصولياً بحقهم".
وأشارت إلى أنه، "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اصولياً بحقهم".