علاوي: الاوضاع تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي، اليوم الخميس، الاوضاع الحالية تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق.

وقال المكتب الاعلامي لاياد علاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير استقبل في مكتبه ببغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري".

واضاف البيان ان "اللقاء بحث جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها تشكيل الحكومة اذ اكد علاوي ان الاوضاع تتطلب وحدة الصف والموقف للحفاظ على وحدة العراق وسلامة شعبه بعربه وكرده وتركمانه وكل شرائحه".

وبحسب البيان، اكد علاوي "على ضرورة توحيد البيت الكردي خصوصاً فيما يتعلق بمسألة اختيار رئيس الجمهورية"، مثمنا "المواقف الوطنية للاكراد منذ أيام المعارضة واحتضانهم للمعارضة العراقية آنذاك".