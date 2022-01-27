الحلبوسي وبلاسخارت يؤكدان أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمبعوثة الاممية في العراق جينين بلاسخارت أهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".