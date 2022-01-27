انت الان تتابع خبر وصول الصدر الى بغداد واستهداف منزل الحلبوسي في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = البرلمان العربي يدين الهجوم على منزل الحلبوسي.. ويونامي تعد الاستهداف محاولة لاحداث الفوضى وزعزعة امن العراق.
= تفاقم الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية.. وبارزاني يشدد على اهمية توحيد الصف الوطني.
= الكاظمي يدعو إلى التحرك العاجل لحل مشاكل اهالي نينوى.. ويصف قرى المناطق الحدودية بالمنسية.
= المفاوضات بين التيار والاطار تصل لطريق مسدود.. والصدر في بغداد لبحث تشكيل حكومة الاغلبية.
= الكاظمي يدعو إلى التحرك العاجل لحل مشاكل اهالي نينوى.. ويصف قرى المناطق الحدودية بالمنسية.