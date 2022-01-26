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بتروفيتش: نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ايران

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بغداد - ياسين صفوان - وقالَ بيتروفيتش في المؤتمرِ الصحفي الذي يسبقُ مواجهةَ المنتخبين العراقيّ والإيراني: إن "المباراة صعبةٌ، خاصة إننا نريد تحقيقَ نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام مُتصدرِ المجموعةِ في ملعبه وأمام جمهوره".

وأضافَ: "بالرغم من معاناتنا من غيابِ أربعة لاعبين مهمين، لكننا ندعو إلى التركيزِ وتحقيقِ نتيجةٍ جيدة".


موضحاً في المُؤتمرِ الصحفي: "لا ندري ما إذا كان عدد اللاعبين الغائبين سيرتفع أم لا، لأننا ننتظرُ نتائجَ فحوصات الـ PCRالتي أجريناها اليوم الأربعاء".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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