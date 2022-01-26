انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني بالطقم الأخضر في مواجهة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدَ، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفني لمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإيراني، وذلك عبر تطبيقِ الزوم (اونلاين) لعرضِ كل ما يتعلق بإرشادات الطواقم الإداريّة والطبية والبدنيّة للمباراة، بالإضافةِ الى مشرفي الحكام، وقد حضرَ عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا من غرفةِ الحجر الخاصة به وطبيب المنتخبِ الوطني عبد الكريم الصفار والمنسق الإعلامي محمد عماد.