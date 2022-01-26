تدمير عدد من المضافات لداعش في حمرين - عاجل

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قيادة عمليات ديالى والقطعات الملحقة بها، شرعت بتنفيذ واجب تفتيش معسكر عائشة وسلسلة جبال حمرين المحيطة به وبعدة محاور".

وتابع، إن "القوات الأمنية وخلال الساعات الأولى للواجب تمكنت من تدمير عدد من المضافات لعصابات داعش الارهابية".

