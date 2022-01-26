انتقادات حادة من استمرار معاناة المواطنين في فصل الشتاء

بغداد - ياسين صفوان - انتقدت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في أقليم كردستان منى ياقو، استمرار معاناة الفقراء والمساكين في فصل الشتاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي رغم الارتفاع المستمر في اسعار النفط.

وقالت ياقو في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ارتجاف الفقير والمسكين برداً في بلد يملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، أمر يثير الاستغراب".

واضافت أن "هذه المعاناة تاتي رغم الارتفاع الواضح في أسعار النفط"، مشددة على أن "راتب ذوو الاحتياجات الخاصة في العراق هو 150 الف دينار، في وقت وصل سعر برميل النفط إلى 185 الف دينار".