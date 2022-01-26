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إحباط محاولة تسلل لداعش جنوب سنجار – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، احباط محاولة تسلل لداعش الارهابي جنوب قضاء سنجار.
وذكر بيان لإعلام الحشد ورد للسومرية نيوز، إن "قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي، احبطت فجر اليوم الأربعاء محاولة تسلل لداعش الارهابي جنوب قضاء سنجار".

وأوضح البيان، إن "القوة فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما اجبرهم على الفرار".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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