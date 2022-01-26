إحباط محاولة تسلل لداعش جنوب سنجار – عاجل

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد للسومرية نيوز، إن "قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى في هيئة الحشد الشعبي، احبطت فجر اليوم الأربعاء محاولة تسلل لداعش الارهابي جنوب قضاء سنجار".

وأوضح البيان، إن "القوة فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما اجبرهم على الفرار".

