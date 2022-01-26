انت الان تتابع خبر مبابي: حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتفاعل مبابي مع هدف حكيمي في شباك الجابون من ركلة حرة في المقص الأيسر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على انستاجرام "هدف جنوني.. ماذا بك يا أشرف؟ هل أنت مريض؟".

إلا أن النجم المغربي، أثبت أنه لم يهز شباك الجابون بالصدفة، بل كرر هز الشباك بنفس الطريقة، بركلة حرة في المقص الأيمن لحارس مرمى مالاوي، ليمنح أشرف حكيمي التقدم لأسود أطلس بنتيجة 2-1.



ويبدو أن كيليان مبابي يتابع زميله المغربي باهتمام شديد، حيث علق المهاجم الفرنسي عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد ثوان من الهدف الثاني للمغرب "أشرف حكيمي، أفضل ظهير أيمن في العالم".

وختم كيليان تغريدته القصيرة "ليلة سعيدة يا فتى".

ويرتبط مبابي بصداقة مع حكيمي منذ انتقال الأخير لصفوف النادي الباريسي مطلع الموسم الجاري، قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.

