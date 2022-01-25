بعد اتهامه بالتجسس.. محكمة ايرانية تقضي بسجن سائح فرنسي

وقال المحامي فيليب فالان في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، إنّ "موكله البالغ من العمر 36 عاما صدر بحقّه أيضا حُكم ثان بالسجن لمدة ثمانية أشهر إضافية بعدما أدين بتهمة ثانية هي "الدعاية" ضدّ النظام الإيراني".وكان بريير أوقف في إيران منذ أيار 2020، وقال موكله حينها إنه سيحاكم بتهمتي "التجسس والدعاية ضد النظام" السياسي في إيران.

وأودع بريير سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران، وصدر إعلان إحالته على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة "لو بوان" ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها والذي أصبح على حد قولها "أداة مفاوضات تتخطاه".



وأوضح المحامي سعيد دهقان، في وقت سابق، أن "بريير قد اتهم بالتجسس لالتقاطه "صورا لمناطق محظورة" في حين أن تهمة الدعاية ضد النظام تعود إلى "طرحه سؤالا (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب "إلزامي" في إيران، فيما أنه "اختياري" في دول مسلمة أخرى".