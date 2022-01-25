بعد قرار المحكمة الاتحادية.. الحلبوسي يشكر القضاء

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "شكراً للقضاء العراقي المستقل ودوره المهني في حفظ مؤسسات الدولة والسياقات الدستورية".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية كانت قد قضت اليوم، بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان، وصحة إجراءات انتخاب هيئة الرئاسة، ما يعني بطلان الدعوى المقامة من النائب باسم خشان بهذا الصدد.

