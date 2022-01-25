انت الان تتابع خبر ما الأفضل في الحمية الغذائية: المعكرونة ، الأرز أم الخبز؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تؤدي الكربوهيدرات دورًا هامًّا في جسم الإنسان إذ إنها في الواقع وقود الجسم، ومسؤولة عن عملية تحليل الغلوكوز وتحويله إلى طاقة متاحة لكل أجهزته، وأعضائه، وأنسجته، وعضلاته المختلفة.

وبما أن هذه الأطعمة الثلاثة كلها تندرج تحت مجموعه النشويات، تحتار النساء أيًّا منها تختار لاتباع نظام غذائي صحّي وتخفيف الوزن.



هنا يأتي دور المؤشر السكري، ليكون الفاصل الأفضل لتحديد أيًّ منها أفضل في اتباع أنظمة فقدان الوزن.يجمع أخصّائيو التغذية على ضرورة اختيار المجموعه الاعلى بالالياف والتي اهمها الخبز بالطحين الاسمر والمعكرونه السمراء و كذلك الارز الاسمر.

وللإجابة عن السؤال المطروح لا بدّ من مقارنة السعرات الحرارية والقيمة الغذائية في كلّ من هذه المأكولات.



السعرات الحرارية

لا فارق كبير في عدد السعرات الحرارية بين الأرز والمعكرونة إذ

يحتوي كوب المعكرونة البيضاء على 220 سعرة حرارية، أي على معدل أعلى من البروتين والكربوهيدرات والدهون مقارنة بالمعكرونة السمراء فيما يحتوي كوب من المعكرونة السمراء على 167 سعرة حرارية. ويعد هذا النوع الأفضل من حيث الألياف الطبيعية، بسبب احتوائه على معدل أعلى من المغنيسيوم والفسفور.

أما بالنسبة إلى الأرز الأبيض فيحتوي الكوب الواحد على 204 سعرة حرارية، أي ما يعادل 10% من احتياجات الفرد اليومية من السعرات الحرارية. والأرز البني يحتوي الكوب الواحد منه على 246 سعرة حرارية، ويحتوي على معدل أعلى من الألياف والمعادن مقارنةً بالأرز الأبيض.

وفي ما يخصّ الخبز البلدي أو العربي، السعرات الحرارية تختلف باختلاف حجمه ووزنه:

السعرات الحرارية في الخبز العربي الرقيق متوسط الحجم، والمُدعّم بوزن 57 غرامًا = 157 سعرة حرارية.

السعرات الحرارية في الخبز العربي الرقيق كبير الحجم، والمُدعّم بوزن 114 غرامًا = 314 سعرة حرارية. لا فارق كبير في عدد السعرات الحرارية بين الأرز والمعكرونة إذيحتوي كوب المعكرونة البيضاء على 220 سعرة حرارية، أي على معدل أعلى من البروتين والكربوهيدرات والدهون مقارنة بالمعكرونة السمراء فيما يحتوي كوب من المعكرونة السمراء على 167 سعرة حرارية. ويعد هذا النوع الأفضل من حيث الألياف الطبيعية، بسبب احتوائه على معدل أعلى من المغنيسيوم والفسفور.أما بالنسبة إلى الأرز الأبيض فيحتوي الكوب الواحد على 204 سعرة حرارية، أي ما يعادل 10% من احتياجات الفرد اليومية من السعرات الحرارية. والأرز البني يحتوي الكوب الواحد منه على 246 سعرة حرارية، ويحتوي على معدل أعلى من الألياف والمعادن مقارنةً بالأرز الأبيض.وفي ما يخصّ الخبز البلدي أو العربي، السعرات الحرارية تختلف باختلاف حجمه ووزنه:السعرات الحرارية في الخبز العربي الرقيق متوسط الحجم، والمُدعّم بوزن 57 غرامًا = 157 سعرة حرارية.السعرات الحرارية في الخبز العربي الرقيق كبير الحجم، والمُدعّم بوزن 114 غرامًا = 314 سعرة حرارية.