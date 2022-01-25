انت الان تتابع خبر كل ما عليك معرفته عن لآلئ ابشتاين عند حديثي الولادة والان مع التفاصيل

بحسب موقع "الطبي" الصحي، لآلئ ابشتاين لا تحتاج إلى أي علاج، إذ إنها تختفي بشكل تلقائي خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، ونادراً ما تشاهد في فم الأطفال بعد عمر 3 شهور؛ لذلك يفضل تجنب عمل أي تدخل جراحي يؤثر سلبًا على الطفل.

التمييز بينها وبين الأسنان الولادية

من المهم التمييز بين لآلئ ابتشاين وبين الأسنان الولادية. وهي ظاهرة نادرة لكن من الممكن أن يولد الطفل وفي لثته نتوء صغير أبيض اللون، ويكون سن ولكن غير مكتمل وبدون جذر ثابت؛ لذلك من المهم إزالته تجنبا لحدوث مشكلة أو اختناق إذا سقط أثناء الرضاعة وتم بلعه.



وبالعودة إلى حبوب الفم عند البالغين، فتجدر الإشارة إلى أنه هناك أنواع عدّة لها بحسب ما ورد في موقع "الطبي":

1- حبوب الفم بيضاء اللون

نذكر منها:

تقرحات الفم

تعد التهاب الفم القلاعي (بالإنجليزية: Aphtous Stomatitis)، أو تقرحات الفم من أكثر الأسباب شيوعاً لحبوب الفم أو الطفح داخل الفم، وتحدث في 20% من المجتمع.

تكون تقرحات الفم عبارة عن بقع بيضاء اللون مؤلمة تظهر على قاعدة حمراء ملتهبة، مساحتها أقل من سم مربع عادة وتكون أحادية، وتعد تقرحات الفم غير معدية ولا يوجد سبب محدد لظهورها، وتظهر على اللسان أو الغشاء المخاطي المبطن للخد أو على اللثة.

يرافق تقرحات الفم صعوبة في الأكل وألم في الفم. لكن في حال حدوث ارتفاع في درجة الحرارة أو انتفاخ في الغدد الليمفاوية أو صداع وغيرها من الأعراض أيضاً في حال ظهور التقرحات الفموية على شكل مجموعات، وبأعداد كبيرة يجب استثناء أسباب أخرى من الممكن أن يترافق معها ظهور تقرحات في الفم.

تحتاج تقرحات الفم ما بين 7 إلى 14 يوما يوم لتتعافى وتختفي، ويمكن استخدام مراهم داخل الفم لتقليل الألم وتخفيف الأعراض، ولا يوجد سبب محدد لظهورها لكن يحفز ظهورها:

الجهد والتوتر النفسي أو الجسدي.

إصابة داخل الفم.

التحسس من أغذية معينة مثل القرفة، والجبن، والحمضيات، والأناناس.

خلال فترة الدورة الشهرية.

سوء الامتصاص، ونقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12.

نقص فيتامين د، والزنك وعناصر الثيامين.