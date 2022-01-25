اهالي النهروان يكشفون عن سيطرة احزاب وجهات متنفذة على حقل 'شرق بغداد النفطي'..ويطالبون الجهات الحكومية بالتدخل

هنا حقل شرق بغداد النفطي او مايعرف بحقل النهروان..الاحزاب والجهات المتنفذة باتت تفرض سيطرتها عليه وعلى الشركة الصينية التي تسمى تشينغهوا..بحسب اهالي النهروان الذين كشفوا سيطرة تلك الجهات على جميع مفاصله دون ادنى مردود للمنطقةويفرض العقد المبرم بحسب المتحدثين نسبة تعيين تصل لثمانين بالمئة من خبرات وكفاءات وايادي المنطقة العاملة..لكنها بالحقيقة لم تصل حتى واحد بالمئة من الاتفاق بسبب سيطرة تلك الجهات

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تبين بان اغلب الموظفين العاملين بهذه الشركة هم من ابناء المدراء بوزارة النفط وشركة نفط الوسط..موضحة بان اغلبهم لايملكون حتى شهادات تؤهلهم للعمل بهذا المكان..ناهيك عن ماوصفتهم بالفضائيين الذين يستلمون رواتب شهرية من دون تقديم اي خدمة

