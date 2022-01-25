'كلوبال سبورت' تسلم ملعب المدينة إلى وزارة الشباب والرياضة

وقال المدير المفوض للشركة فلاح منفي في حديث للسومرية نيوز إن "شركة كلوبال سبورت سلمت ملعب الحبيبية إلى وزارة الشباب والرياضة وقررنا مغادرة الموقع وسحب جميع الموظفين بسب انتهاء المدة القانونية".

واوضح بالقول "نتمنى من وزارة الشباب والرياضة المحافظة على ملعب الحبيبية بعد أن أصبح تحت وصايتهم والاستمرار بإدامته ليحافظ على ألقه كما ظهر في العديد من المباريات الدولية السابقة".