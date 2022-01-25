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'كلوبال سبورت' تسلم ملعب المدينة إلى وزارة الشباب والرياضة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-01-25 | 13:45

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أعلنت شركة "كلوبال سبورت" المنفذة لمشروع الحبيبية شرقي بغداد، تسليم الملعب إلى وزارة الشبلب والرياضة.
وقال المدير المفوض للشركة فلاح منفي في حديث للسومرية نيوز إن "شركة كلوبال سبورت سلمت ملعب الحبيبية إلى وزارة الشباب والرياضة وقررنا مغادرة الموقع وسحب جميع الموظفين بسب انتهاء المدة القانونية".

واوضح بالقول "نتمنى من وزارة الشباب والرياضة المحافظة على ملعب الحبيبية بعد أن أصبح تحت وصايتهم والاستمرار بإدامته ليحافظ على ألقه كما ظهر في العديد من المباريات الدولية السابقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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