المحكمة الاتحادية تبدأ النظر في طعون جلسة البرلمان الأولى - عاجل

وقال مراسلنا، إن "المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر في الطعن المقدم بشأن جلسة البرلمان الأولى".

يذكر ان النائب باسم خشان كان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية، حسب تعبيره.

