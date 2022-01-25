بارزاني يبدأ زيارته إلى الإمارات.. هذا ما سيبحثه

بغداد - ياسين صفوان - بدأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد للسومرية نيوز، إن "بارزاني سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان، وعدد آخر من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأوضح البيان، إن "الزيارة تتضمن بحث مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات التي تربط العراق وإقليم كوردستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك وآليات تطويره في شتى المجالات".

