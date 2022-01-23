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التحالف العربي يعلن تعرض جازان لـ'اعتداء وحشي'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء اليوم الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي".
وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بوقوع "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" أطلقه الحوثيون وسقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وأضاف التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان.


وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد بإصابة مقيم بجروح طفيفة جراء الحادث، مبينا أنه يجري حاليا تقييم الأضرار في الموقع.

وقال التحالف: "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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