انت الان تتابع خبر التحالف العربي يعلن تعرض جازان لـ'اعتداء وحشي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي".
وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بوقوع "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" أطلقه الحوثيون وسقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.
وأضاف التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان.
وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد بإصابة مقيم بجروح طفيفة جراء الحادث، مبينا أنه يجري حاليا تقييم الأضرار في الموقع.
وقال التحالف: "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".
وأضاف التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان.
وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد بإصابة مقيم بجروح طفيفة جراء الحادث، مبينا أنه يجري حاليا تقييم الأضرار في الموقع.
وقال التحالف: "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".