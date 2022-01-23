انت الان تتابع خبر كورونا حول العالم.. إحصائية حديثة بالإصابات واللقاحات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 348.8 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 9.79 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 348 مليونا و799 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين و591 ألف وفاة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و788 مليون جرعة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين و591 ألف وفاة.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و788 مليون جرعة.