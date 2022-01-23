انت الان تتابع خبر الوزير ووكيله يتحملان المسؤولية.. غضب شعبي لسوء توزيع النفط الأبيض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مواطنون في حديث لـ الخليج 365، "وزارة النفط لا تستحي من الكذب على المواطن، فمن جهة تعلن اطلاق حصة اضافية من النفط الابيض، ومن جهة توقف العمل بالبطاقة النفطية رقم (3) وتعمل فقط بالبطاقة رقم (2)"، لافتين إلى أن "البطاقة رقم (2) لا يجهز بها سوى 50 لتراً، وبالنتيجة فان وزارة النفط حرمت المواطن من حصته بالبطاقة رقم (3) في ضل هذه الموجة من البرد".وأضاف هؤلاء، "على وزارة النفط ان تستحي من نفسها وهي تتبجح باعطاء حصة اضافية، وهي بالحقيقة تحرم المواطن من حصته الأصلية"، متساءلون باستغراب "أين الحصة الاضافية!".

وحمل المواطنون، "وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد الزوبعي، المسؤولية الكاملة حيال هذا الواقع المزري".

وكان عضو لجنة الطاقة السابق، والنائب الحالي، همام التميمي، قد انتقد شركات توزيع المنتجات النفطية في محافظات الوسط لاسيما ديالى وبغداد، مؤكدا إنها لم توزع وقوداً يكفي حاجة المواطنين.



وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "شركات توزيع المنتجات النفطية فشلت بتوزيع بطاقة النفط الوقودية للمواطنين رغم ان اغلب العوائل التي تعيش تحت خط الفقر لا يمتلكون نفط رغم حاجتهم الماسة له بهذه الاجواء الباردة".

وأضاف، إن "العوائل الفقيرة لا تملك ايضا طاقة كهربائية حيث تصل ساعات القطع الى 20 ساعة في اليوم وايضا لا يملكون النفط الابيض لسد احتياجاتهم في ظل البرد القارص".

وتابع التميمي، إن "هذا الفشل يجب ان يتحاسب عليه المعنيين بتوزيع المنتجات النفطية في ديالى وبغداد وباقي محافظات الوسط، لاسيما انه لم يتم توزيع المنتجات النفطية على المواطنين منذ بداية شهر كانون الثاني وإلى الآن".

