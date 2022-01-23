الكربولي يغرد للقضاء: ملاذ العدالة

وأضاف، "فقد اعادوا للمواطن ثقته بالعدالة بمواقفهم الشجاعة امام التدخلات السياسية التي تحاول فرض ارادتها على الشعب العراقي".

وقال الكربولي في تغريدة عبر تويتر، "تحية احترام وتوقير للسادة القضاة و على رأسهم القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وهم يحتفلون بيومهم الاغر".

بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الأحد، بيوم القضاء العراقي، فيما اعتبر القضاء ملاذ العدالة.

محمد يوسف

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