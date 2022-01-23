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الكربولي يغرد للقضاء: ملاذ العدالة

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بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الأحد، بيوم القضاء العراقي، فيما اعتبر القضاء ملاذ العدالة.
وقال الكربولي في تغريدة عبر تويتر، "تحية احترام وتوقير للسادة القضاة و على رأسهم القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وهم يحتفلون بيومهم الاغر".

وأضاف، "فقد اعادوا للمواطن ثقته بالعدالة بمواقفهم الشجاعة امام التدخلات السياسية التي تحاول فرض ارادتها على الشعب العراقي".


وختم الكربولي تغريدته، بوسم "القضاء ملاذ العدالة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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