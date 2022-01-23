انت الان تتابع خبر الكربولي يغرد للقضاء: ملاذ العدالة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الأحد، بيوم القضاء العراقي، فيما اعتبر القضاء ملاذ العدالة.
وقال الكربولي في تغريدة عبر تويتر، "تحية احترام وتوقير للسادة القضاة و على رأسهم القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وهم يحتفلون بيومهم الاغر".
وأضاف، "فقد اعادوا للمواطن ثقته بالعدالة بمواقفهم الشجاعة امام التدخلات السياسية التي تحاول فرض ارادتها على الشعب العراقي".
وختم الكربولي تغريدته، بوسم "القضاء ملاذ العدالة".
وأضاف، "فقد اعادوا للمواطن ثقته بالعدالة بمواقفهم الشجاعة امام التدخلات السياسية التي تحاول فرض ارادتها على الشعب العراقي".
وختم الكربولي تغريدته، بوسم "القضاء ملاذ العدالة".