انت الان تتابع خبر ازدياد نشاط داعش.. بارزاني 'قلق' ودعوة للتنسيق مع الاتحادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع كل من وزيري البيشمركة شورش إسماعيل، والداخلية ريبر أحمد، آخر المستجدات بعد تصاعد تهديدات إرهابيي داعش في العراق وسوريا.