الحلبوسي: داعش لن يعود وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، أن " داعش لن يعود وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله.

وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بواسطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث ٢٠١٤ درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيدا".



وأضاف أن "داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر".

