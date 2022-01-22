انت الان تتابع خبر تبعات حادثة العظيم وجدل رئاستي الجمهورية والوزراء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = على خلفية حادثة العظيم.. دعوات لملاحقة الارهابيين في المناطق الرخوة.. وتوجيه حكومي بإعادة تقييم الأجهزة الأمنية.
= بعد أحداث سجن الحسكة.. مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية.. واوامر عليا بتشديد الإجراءات حول السجون.
= استمرار الجدل على رئاستي الجمهورية والوزراء،، وقوى الاطار تتحرك لتغيير المفوضية وقانون الانتخابات.
= وزير العدل اللبناني يحضر احتفالية يوم القضاء العراقي في بغداد.. ويبحث تبادل الخبرات القضائية بين البلدين.
= استمرار الجدل على رئاستي الجمهورية والوزراء،، وقوى الاطار تتحرك لتغيير المفوضية وقانون الانتخابات.
= وزير العدل اللبناني يحضر احتفالية يوم القضاء العراقي في بغداد.. ويبحث تبادل الخبرات القضائية بين البلدين.