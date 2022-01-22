انت الان تتابع خبر قرعة المرحلة النهائية.. مواجهات نارية لعرب أفريقيا في التصفيات المونديالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-22 | 16:41
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أسفرت قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، التي سُحبت اليوم السبت بمدينة دوالا الكاميرونية، عن 5 مواجهات نارية من أجل حجز 5 مقاعد للقارة السمراء بكأس العالم في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.
وجاءت القرعة متوازنة لمنتخب المغرب الذي سيُواجه الكونغو الديمقراطية، فيما جاءت نارية لمصر، التي ستُواجه السنغال، وكذلك لمنتخب الجزائر الذي اصطدم بالكاميرون، فيما تواجه تونس، منتخب مالي.
وجاءت المواجهة الخامسة أفريقية خالصة، في ديربي غرب أفريقيا بين نيجيريا، وغانا.
وتُجرى المباريات بين 23 إلى 29 مارس/أذار المقبل، على أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب كل من مصر، وغانا، والكونغو الديمقراطية، ومالي، والكاميرون، فيما تقام مباريات الإياب على ملاعب السنغال، ونيجيريا، والمغرب، وتونس، والجزائر.
وجاءت المواجهة الخامسة أفريقية خالصة، في ديربي غرب أفريقيا بين نيجيريا، وغانا.
وتُجرى المباريات بين 23 إلى 29 مارس/أذار المقبل، على أن تقام مباريات الذهاب على ملاعب كل من مصر، وغانا، والكونغو الديمقراطية، ومالي، والكاميرون، فيما تقام مباريات الإياب على ملاعب السنغال، ونيجيريا، والمغرب، وتونس، والجزائر.
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