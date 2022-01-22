رئيس الجمهورية ووزير العدل اللبناني يبحثان تفعيل التفاهمات والاتفاقات الثنائية

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ الخليج 365، إن صالح استقبل خوري في قصر السلام ببغداد، "حيث نقل الوزير تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل صالح، الوزير، تحياته إلى الرئيس عون، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".وأكّد اللقاء، "أهمية العلاقات العراقية اللبنانية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين".

وثمّن الوزير هنري خوري، "موقف العراق الداعم للشعب اللبناني، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات، مؤكداً التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة".

