المالكي: الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، تماسك قوى الإطار التنسيقي فيما بينها.

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر" إن "الاطار التنسيقي قوي متماسك وموقفه موحد، وافكاره العملية لتشكيل الحكومة وادارة الدولة تقوم على اساس الشراكة وتكامل المكونات فيها جميعا تحت سقف الدستور".

وأضاف أن "الاطار مجمع على التمسك بموقف واحد في (المشاركة او عدمها) وهو حريص على ان تجتمع الأطراف جميعها في تشكيلات ائتلافية توافقية لمنع اي حالة تداعٍ للعملية السياسية".