السليمانية تغير أوقات الدوام الرسمي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة السليمانية، اليوم السبت، عن تغير أوقات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية.

وقال محافظ سليمانية هفال أبو بكر في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بسبب تحسن الطقس نوعا ما وعودة الحياة الى طبيعتها في المحافظة سوف يبدأ دوام الدوائر الحكومية من يوم غد الأحد في الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً".

وشهد إقليم كردستان منخفضاً جوياً بارداً جداً مصحوباً بالأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة سواء في المناطق الجبلية أو مراكز المدن بما فيها أربيل.