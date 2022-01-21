تحديد سلالة فرعية من متحور 'أوميكرون'

وقالت الهيئة الصحية إنه يجري إجراء مزيد من التحليلات والدراسات في الوقت الحالي، مبنية أنه تم تحديد 53 إصابة فقط من السلالة الفرعية في المملكة المتحدة بحلول 10 يناير.

وتشترك BA.2 في أوجه التشابه مع BA.1، وكلاهما يعتبران "أوميكرون". ومع ذلك فإن السلالة الفرعية BA.2 تحتوي على طفرات مختلفة في الجين S مقارنة بـ BA.1، مما يعني أنه عند إجراء اختبار PCR، يظهر BA.2 إيجابيا للجين S بينما لا يظهر BA.1.



وتنتشر BA.2 في مثل الهند والفلبين، والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك. كما أن هناك بعض المؤشرات على أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد دليل قاطع على ذلك حتى الآن.