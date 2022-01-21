الكاظمي يبحث مع السفير البريطاني التعاون الثنائي في المجال الأمني

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، تعزيز التعاون في كافة المجالات.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات ذات البعدين الإقليمي والدولي".



وجرى كذلك بحث "التعاون الثنائي في المجال الأمني الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية بعد انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتأكيد على استمرار نهج الحكومة العراقية في اعتماد سياسة الحوار أساساً في التعامل مع العديد من القضايا الإقليمية، وبما يعزز مصالح العراق والمنطقة وأمنهما".

