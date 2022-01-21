انت الان تتابع خبر أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1835.13 دولار للأوقية في (الساعة 1011 بتوقيت غرينتش)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1835.40 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع، بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.



وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر يومي 25 و26 كانون الثاني/يناير، فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2075.68 دولار للأوقية، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10%.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ حزيران/يونيو الماضي، بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأوقية في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4%.



من جانب آخر، يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في شهر مقابل عملات رئيسية أخرى يوم الجمعة، إذ حافظت عملة الاحتياطيات العالمية على قوتها وسط موجة بيع لأصول عالية المخاطر في الأسواق.

تأثرت معنويات المستثمرين في الأيام الأخيرة، ببيانات اقتصادية ضعيفة وانتشار التضخم ومخاوف بشأن وتيرة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسة النقدية.

وفتحت أسواق الأسهم في أوروبا على انخفاض في التعاملات الصباحية اليوم، مقتفية أثر التعاملات في آسيا وفي وول ستريت خلال الليل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة خلال اليوم إلى 95.655، لكنه في طريقه لتحقيق زيادة أسبوعية 0.5 بالمئة، وهو أفضل أداء له منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وتراجعت العملات التي تعتبر عالية خطورة، منها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، في حين صعدت العملات التي يُنظر إليها على أنها ملاذات آمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي على حد سواء بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار، وبلغا في أحدث تعاملات 0.71860 دولار و 0.67100 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت بتكوين ستة بالمئة إلى 38250 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ آب/أغسطس.

وارتفع الفرنك السويسري 0.4 بالمئة إلى 0.91350 فرنك مقابل الدولار، فيما ارتفع الين 0.4 بالمئة إلى 113.625 ين للدولار، كما ارتفع الين في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة بعد أن فقد بعض الزخم.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.35635 دولار و0.5 بالمئة مقابل اليورو إلى 83.61 بنس لليورو.

