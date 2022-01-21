انت الان تتابع خبر يونامي: هجوم ديالى تذكير مؤلم بأن داعش لا يزال يشكل تهديداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الجمعة، أن جريمة ديالى تذكير بأن عصابات داعش الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا.
وذكرت البعثة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الهجوم الإرهابي في ديالى، الذي أودى بحياة جنود عراقيين وجرح آخرين، هو تذكير مؤلم بأن (داعش) لا يزال يشكل تهديدا".
وتابعت: "من المؤكد أن اليقظة والوحدة ستهزم هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار".
وأعلنت قيادة عمليات ديالى، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.
وتابعت: "من المؤكد أن اليقظة والوحدة ستهزم هذه المحاولات الجبانة لزعزعة الاستقرار".
وأعلنت قيادة عمليات ديالى، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهاد 11 جندياً بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى بتعرض ارهابي من قبل عصابات داعش الإرهابية.