انت الان تتابع خبر برشلونة يعلن عن تفاصيل اصابة نجمه فاتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال برشلونة حول إصابة فاتي، في بيان نشره على موقعه،: "يعاني فاتي من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر، وستكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لتحديد النطاق الكامل للمشكلة".

وأضاف: "المهاجم الشاب شارك كبديل في الشوط الثاني في مباراة الخميس ضد بلباو في كأس الملك، واضطر للانسحاب من اللقاء في الوقت الإضافي".



ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب فاتي، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أشارت إلى أن الاعب الدولي الإسباني قد يبتعد عن الملاعب لفترة تصل إلى شهرين وفقا للمعلومات والتقييم الأولي.