عزم وتقدم يدين 'هجوم العظيم'

وذكر التحالف المشترك في بيان ورد لـ الخليج 365، "فجعنا بالحادث الارهابي الأليم في محافظة ديالى والذي راح ضحيته عدد من الجنود والضباط اثناء تأديتهم الواجب، إذ طالهم الاجرام على يد تنظيم داعش بهجوم بناحية العظيم".وتابع البيان: "نحن في تحالفنا العزم – تقدم ندين بشدة ما تتعرض له ديالى من خروقات امنية متكررة من جهات خارجة عن القانون، كما أننا نكرر دعواتنا لتكثيف الجهود الاستخبارية الاستباقية، وضرورة رفع جاهزية قواتنا لمواجهة أي خروقات".

وأكد التحالف على الحكومة، "ضرورة الوقوف مع اسر الشهداء وضمان حقوقهم، وتحمل المسؤوليات الكاملة لمعالجة المصابين".