انت الان تتابع خبر غداً.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الهجوم على الإمارات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - يعقد مجلس الأمن يوم غد الجمعة جلسة مشاورات لمناقشة "اعتداء الحوثيين" على منشآت مدنية في دولة الإمارات، بحسب سكاي نيوز عربية.
وذكر الموقع أن جلسة مجلس الأمن ستعقد يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أنها ستكون "مغلقة".
وكانت الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.
وكانت الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.