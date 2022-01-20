غداً.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الهجوم على الإمارات

وذكر الموقع أن جلسة مجلس الأمن ستعقد يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أنها ستكون "مغلقة".

وكانت الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.

