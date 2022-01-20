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غداً.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الهجوم على الإمارات

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بغداد - ياسين صفوان - ​يعقد مجلس الأمن يوم غد الجمعة جلسة مشاورات لمناقشة "اعتداء الحوثيين" على منشآت مدنية في دولة الإمارات، بحسب سكاي نيوز عربية.
وذكر الموقع أن جلسة مجلس الأمن ستعقد يوم غد الجمعة، مشيرا إلى أنها ستكون "مغلقة".

وكانت الإمارات قدمت، الثلاثاء، رسالة إلى النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس بشأن هجمات الحوثيين على أبوظبي، التي وقعت الاثنين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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