دولة أوروبية تعتزم فرض لقاح كورونا إجبارياً

بغداد - ياسين صفوان - بدأ المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، اليوم الخميس، مناقشاته حول قانون فرض لقاح كورونا إجباريا اعتبارا من أول فبراير المقبل.



وقال رئيس البرلمان فولفجانج سوبوتكا، في تصريحات اليوم، إن الجلسة العامة للبرلمان ستناقش أيضا قضايا الإصلاح الضريبي البيئي والاجتماعي وتطبيق تسعير ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى فرض التطعيم الإجباري، يرافقه حزمة من الحوافز والمكافآت لزيادة معدل التطعيم.



من جانبه قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي يورغ ليشتفريد، إن إغلاق البلاد أمام الأشخاص غير الملقحين على ما يبدو غير فعال وعفا عليه الزمن أيضا، بسبب متطلبات التطعيم القادمة.