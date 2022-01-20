الحكيم يدعو الى زيادة حصة المواطنين من النفط الأبيض ومتابعة أوضاع النازحين

وقال الحكيم في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "موجة البرد القارس وسقوط الثلوج في بعض محافظات البلاد مدعاة لوزارة النفط أن تعمل على زيادة حصة المواطنين من النفط الأبيض".

وحث الجهات ذات العلاقة، الحكومية منها وغير الحكومية على "متابعة أوضاع مخيمات النازحين وتقديم ما يساعدهم على مواجهة الظروف الجوية القاسية لاسيما بعد تسجيل عدة وفيات لأطفال وشيوخ جراء ذلك".

