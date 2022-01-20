انت الان تتابع خبر قرارات جديدة من التربية بشأن طلبة الثالث متوسط – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - #عاجل...

وزارة التربية توجه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات ببعض المعالجات وكما يأتي :

- الطلبة الراسبين في الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) والصف السادس الاعدادي (الدور الثاني التكميلي) يحسب المعدل السنوي لهم للعام الدراسي الحالي :

(نصف السنة + درجة الفصل الثاني مقسومة على 2) .

- الطلبة الناجحين من الصف الثالث المتوسط (الدور الثالث) الى الصف الرابع الاعدادي للعام الدراسي الحالي تحتسب الدرجة لهم :

( درجة نهاية الكورس × 2 ) .

