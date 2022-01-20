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انت الان تتابع خبر نفحة أمل لمرضى 'الإيدز'! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هناك اعتقاد سائد بين غالبية سكان العالم بأن لا علاج لمرض "الإيدز". إذا كنت من بين هؤلاء فهذا الخبر يدحض كلّ معتقداتك!
توصّل فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا إلى استراتيجية علاجية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية المحتمل من الجسم. وهي المهمة التي كان من الصعب إتمامها على مرّ سنوات عديدة.
ويستهدف هذا الأسلوب جزيئات فيروس نقص المناعة البشرية الخامدة عن طريق خداعها من الخلايا المصابة إلى العراء لتهاجمها الخلايا القاتلة الطبيعية في الجسم.
نفحة أمل إذًا أعطتها هذه الدراسة الثورية التي نُشرت نتائجها في مجلة Nature Communications لمصابي "الإيدز". فماذا عن المراحل التالية؟
Latency reversal plus natural killer cells diminish HIV reservoir in vivo https://t.co/5JgNogaW83— Ordo Fraterna Fibonacci (@OrdoFibonacci) January 14, 2022
ومن المتوقّع أن تلغي هذه الطريقة، في حال إثبات أمنها وفعاليتها في الاختبارات البشرية، لجوء المصابين بالفيروس إلى الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية ARV التي تٌثبت الفيروس إنما لا تقضي عليه.
ارتفاع عدد الإصابات في العراق
بتصريح صحافي في آب المنصرم، أعلن مدير عام مختبر الصحة العام المركزي محمد عيسى الدفاعي أن لا عدد محدّدًا لمرضى الايدز في العراق الا ان عددهم كبير، مؤكدا ان "عددهم كان سابقا يبلغ الآلاف حيث كنا نعطيهم مواد ساندة للتواصل معهم كعلاج مهم ومتابعتهم في المستشفيات من قبل المركز الوطني".
وأشار إلى انه كانت هناك حملات توعية على اجراءات ساندة للمريض، الا انه في الوقت الحالي قلت من ناحية الدواء.
هذا وسجّل إقليم كردستان العام الماضي، ارتفاعَا في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. وأعلن وزير الصحة في حكومة الإقليم أن عام 2021 شهد إجراء أكثر من 300 ألف فحص للإيدز، لافتاً إلى تسجيل 69 حال، بينها 58 لأجانب، و11 حال أخرى لمواطنين.
تقدّم ملحوظ في تطوير العلاجات
تأتي هذه الدراسة بعد إقرار المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية عقارين لمرضى نقص المناعة المكتسبة بعد أن أثبتت التجارب أنهما يعملان بفعالية مثل الأقراص. و هما كل من عقار كابوتيغرافير cabotegravir وريلبيفيرين rilpivirine في إنجلترا وويلز.
هذا ووافق اتحاد الأدوية الاسكتلندي أيضًا على إعطاء الحقن للبالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في اسكتلندا.
ووصف هذا الإنجاز بـ"الثوري".
من جهتها، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على حقنة "أبريتيود" Apretude الجديدة، للوقاية من الفيروس.
وفقا لموقع "سينس أليرت" فإن أبريتيود هو "أول دواء عن طريق الحقن في العالم لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية" تتم الموافقة عليه.
وستتوفر الحقن للاستخدام من قبل فئات محددة، تشمل البالغين المعرضين للخطر والمراهقين، الذين لا يقل وزنهم عن 35 كيلوغراما، وفقا لبيان على موقع الإدارة.
هذا و ويُشترط لأخذ كل جرعة من الدواء، أن يقدم الشخص نتيجة سلبية لتحليل “الإيدز” للتقليل من احتمالية تظور مقاومة الفيروس للدواء.
FDA Just Approved The World's First Injectable Medication to Prevent HIV https://t.co/F7Jjm8wbAm— ScienceAlert (@ScienceAlert) December 22, 2021
الجهود تثبت مفعولها
عالميًّا، أدت جهود منع انتشار عدوى “الإيدز” خلال السنوات الماضية إلى تراجع المرض من السبب الرئيسي الثامن للوفاة في عام 2000، على المستوى العالمي، إلى المرتبة 19 في عام 2019، وفق منظمة الصحة العالمية.
كيفية تشخيص الإصابة
يشخّص الإيدز بواسطة فحص دم أو فحص الغشاء المخاطي في الفم لكشف عمّا إذا كانت ثمة أضداد للفيروس. وهناك توصية بإجراء فحوصات الإيدز هذه للمراهقين والبالغين، في الأعمار بين 13 - 64 عامًا، كجزء أساس من الفحوصات الطبية الروتينية.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك حوالي 38 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون حاليًا مع فيروس نقص المناعة البشرية.