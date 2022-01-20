نفحة أمل لمرضى 'الإيدز'!

توصّل فريق من العلماء من جامعة كاليفورنيا إلى استراتيجية علاجية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية المحتمل من الجسم. وهي المهمة التي كان من الصعب إتمامها على مرّ سنوات عديدة.

إذ نجحت الاختبارات التي قام بها هذا الفريق بالقضاء على الفيروس عند 4 من أصل 10 فئران مصابة به من خلال أسلوب "الركل والقتل".ويستهدف هذا الأسلوب جزيئات فيروس نقص المناعة البشرية الخامدة عن طريق خداعها من الخلايا المصابة إلى العراء لتهاجمها الخلايا القاتلة الطبيعية في الجسم.

Latency reversal plus natural killer cells diminish HIV reservoir in vivo https://t.co/5JgNogaW83 — Ordo Fraterna Fibonacci (@OrdoFibonacci) January 14, 2022

— Ordo Fraterna Fibonacci (@OrdoFibonacci)





ومن المتوقّع أن تلغي هذه الطريقة، في حال إثبات أمنها وفعاليتها في الاختبارات البشرية، لجوء المصابين بالفيروس إلى الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية ARV التي تٌثبت الفيروس إنما لا تقضي عليه. البحث سينتقل بعد ذلك نحو "الدراسات قبل السريرية في الرئيسيات غير البشرية" مع "الهدف النهائي" المتمثل في الاختبار البشري على حدّ تعبير معدّة الدراسة جوسلين كيم.ومن المتوقّع أن تلغي هذه الطريقة، في حال إثبات أمنها وفعاليتها في الاختبارات البشرية، لجوء المصابين بالفيروس إلى الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية ARV التي تٌثبت الفيروس إنما لا تقضي عليه. ارتفاع عدد الإصابات في العراق



بتصريح صحافي في آب المنصرم، أعلن مدير عام مختبر الصحة العام المركزي محمد عيسى الدفاعي أن لا عدد محدّدًا لمرضى الايدز في العراق الا ان عددهم كبير، مؤكدا ان "عددهم كان سابقا يبلغ الآلاف حيث كنا نعطيهم مواد ساندة للتواصل معهم كعلاج مهم ومتابعتهم في المستشفيات من قبل المركز الوطني".

وأشار إلى انه كانت هناك حملات توعية على اجراءات ساندة للمريض، الا انه في الوقت الحالي قلت من ناحية الدواء.

هذا وسجّل إقليم كردستان العام الماضي، ارتفاعَا في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة. وأعلن وزير الصحة في حكومة الإقليم أن عام 2021 شهد إجراء أكثر من 300 ألف فحص للإيدز، لافتاً إلى تسجيل 69 حال، بينها 58 لأجانب، و11 حال أخرى لمواطنين.



تقدّم ملحوظ في تطوير العلاجات