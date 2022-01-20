الأمم المتحدة تدعو 'إسرائيل' إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم

بغداد - ياسين صفوان - دعت الأمم المتحدة، إسرائيل إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان في مدينة القدس.

وفي إفادة قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قال تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين وإلى عدم إخلائهم من بيوتهم، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".

وعبر عن قلقه "إزاء احتمال إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من بيوتها التي عاشوا فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية، وإن خطر حدوث هذا سيكون بمثابة تصعيد للعنف".

وأوضح وينسلاند أن "الشركاء من دول المنطقة لديهم دور حيوي وينبغي عليهم بذل الجهود لتشجيع الفصائل الفلسطينية على المضي نحو توافق سياسي يجمع بين قطاع غزة والضفة الغربية في كيان واحد".