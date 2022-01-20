كمين يُطيح بسرّاق بارزين في بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار وآخر بالسطو المسلح في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الكرامة ، تمكن من القاء القبض وبكمين محكم على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ قدره 20 مليون دينار من احد المواطنين ضمن قاطع المسؤولية ، دونت اقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".



الى ذلك، أعلنت الوكالة، "القبض على متهم لقيامه بالسطو المسلح على إحدى المحلات التجارية في شارع فلسطين وسرقة مبلغ مليوني دينار مع كارتات لتعبة الرصيد ، دونت اقوال المتهم وعرضت على قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٤٤٢ ق.ع".

