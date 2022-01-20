شرطة الطاقة تعلن توجيه ضربة لمهربي النفط في العراق - عاجل

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعمليات نوعية في مختلف محافظات العراق، قامت مديرية شرطة الطاقة بضرب عصابات تهريب النفط ومشتقاته، حيث تمكنت المديرية من إلقاء على 12 متهما في قضايا تهريب النفط ومشتقاته".وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على ثمانية متهمين في سيطرة شرطة النفط البطحاء في محافظة الناصرية محملين بمنتوج نفطي داخل براميل حديدية، دون إي موافقات رسمية، وخلال عملية أمنية آخرى تم ضبط محطة وقود غير رسمية ووكر يستخدم لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة كركوك، أسفرت العملية عن إلقاء القبض على ثلاث متهمين إضافة إلى ضبط محتويات المحطة والوكر".

وأشار البيان أنه "في واجب آخر تمكنت مفارز مركز شرطة نفط الديوانية مو إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته التي تحمل براميل حديدية عدد 128 سعة 200 محمل بمنتوج نفطي، دون أي موافقات رسمية".

