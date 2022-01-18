انت الان تتابع خبر الكشف عن مفاجأة تخص تعثر التجديد لجناح برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورفض سيسوكو، تجديد عقد ديمبلي مع برشلونة، إلا براتب سنوي يصل إلى 42 مليون يورو، بالإضافة إلى عمولة ضخمة.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن سيسوكو يريد تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها، بعد الانفصال عن إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد.



وانفصل سيسوكو عن كامافينجا في نهاية 2020، وهو ما سهل انتقال لاعب الوسط من رين إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، مقابل 31 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيسوكو خلال عمله مع كامافينجا، حاول الحصول على عمولات ضخمة من انتقال موكله إلى مانشستر يونايتد، لكن فشل الأمر، ورحل اللاعب إلى ريال مدريد.