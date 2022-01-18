خبير سياسي يدعو الصدر الى تشكيل حكومة كفاءات

بغداد - ياسين صفوان - دعا الخبير بالشأن السياسي ضياء الشريفي، الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تشكيل حكومة توافقية مع الشركاء في الاطار التنسيقي وان يتم فيها اختيار الكفاءات وذوي الخبرة.



وقال الشريفي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما نتمناه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان يكون هنالك تفاهم وتعاون مشترك مع الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة وأن يكون هناك اختيار لاصحاب الكفاءات والخبرات وان تكون حكومة لخدمة المواطن والنهوض بالبنى التحتية وان يكون هناك متسع لرسم خارطة طريق صحيحة تنهض بالعراق وتحقق ما يتمناه الشعب".



واضاف الشريفي، ان "دعوتنا خالصة للسيد الصدر بأن يتعاون مع الاطار التنسيقي كبيت واحد وأن يكون الجزء الفاعل واحد الأقطاب الرئيسية في الإطار"، مشددا على "اهمية تشكيل حكومة كفاءات وخبرات وان يتم فيها استبعاد البعث والبعثيين الذين بدأو يحاولون الوصول الى مناصب مهمة بالدولة على اعتبار انهم الخطر الأكبر على التجربة الديمقراطية بالعراق الجديد فهم يقفون خلف كل مصائب العراق ومحاولات اسقاط العملية السياسية بالعراق".

واكد على ان "العراق بحاجة الى منح اصحاب الكفاءات والشخصيات التي استطاعت النجاح بالفترات السابقة الفرصة كي يكونوا جزءاً من مرحلة الإصلاح والتغيير وأن يكون لهم تكملة المشوار لما قدموه سابقا وان لا يكون مجال او فراغ لتغلغل البعثيين الى مفاصل الدولة بالمرحلة المقبلة".