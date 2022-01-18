انت الان تتابع خبر اجتماع مجلس الوزراء يخرج بخمسة قرارات جديدة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، التي جرت فيها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بصددها".واستعرض الكاظمي، وفق البيان، "تطورات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، والتطرق الى اهم الملفات الاقتصادية ذات الارتباط المباشر بمصالح البلد وحياة المواطنين. كما استعرض زيارته برفقة وفد وزاري الى محافظة النجف الاشرف لدعم المحافظة خدميا، وتذليل العقبات التي تقف امام اعمارها والاطلاع على سير المشاريع المنفذة، ووجّه جميع الوزراء بتقديم تقرير مفصل عن تنفيذ المقررات التي اتخذت ذات الصلة بعمل وزاراتهم".وشهدت جلسة مجلس الوزراء، "استضافة وكيل وزارة الكهرباء، الذي قدم تقريرا مفصلا عن وضع الطاقة الكهربائية في عموم العراق، والمعالجات الموضوعة للكثير من المشاكل التي تعترض شبكة الكهرباء، والجهود المبذولة من أجل تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين في ظل موجة البرد التي تمر بها البلاد، كما تخلل التقرير اعمال الصيانة الاستباقية استعدادا لموسم الصيف".

وجرى خلال الجلسة ايضا "استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الموجة الجديدة من الجائحة وإجراءاتها في تهيئة المستشفيات وتوفير العلاجات المطلوبة وحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية وعلى تلقي اللقاح والجرعة المعززة لمن تلقوه، والتأكيد على توفره في المنافذ الصحية المعتمدة".

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

اولا/ الموافقة على إعفاء المركبات الهجينة حصراً من أجور لوحات التسجيل المرورية، وبنسبة 100%، وينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره.

ثانيا/ تطبيق قرار مجلس الوزراء (21 لسنة2021) بشأن الصلاحيات المبينة في الفقرة (2) من القرار آنفاً، بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار ولغاية 30 أيلول 2022.

وكان قرار مجلس الوزراء المذكور قد خوّل توزيع الصلاحيات المالية للسيد وزير الكهرباء في قطاعات النقل والتوزيع والإنتاج ومراكز السيطرة والتحكم ضمن الرقعة الجغرافية المحددة، لصالح المسؤوليات في المنطقة الشمالية ومنطقة الفرات الأوسط والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.

ثالثا/ التوجيه بتشكيل لجنة من وزارات المالية والخارجية والتخطيط، إضافة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى دراسة التزامات العراق المالية تجاه المنظمات العربية والدولية وتحديد الأولويات لغرض الإيفاء بها.

رابعا / تنفيذ ماجاء في كتاب ديوان الرقابة المالية الإتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/24431) المؤرخ في 3 شباط 2021، ويؤخذ بعين الإهتمام كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (96) المؤرخ في 17 كانون الثاني 2022، بشأن المؤتمر الإقليمي (36) لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الفاو.

خامسا / الموافقة على قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع إحدى الشركات الرصينة التي لديها أعمال مماثلة، إستثناء من اساليب التعاقد المحددة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بعد قيام وزارة التخطيط بإدراج مكون ملعب ذي قار الأولمبي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة بكلفة أولية قدرها (65) مليار دينار، قابلة للتعديل بالتنسيق بين الجهات المعنية، وأخذ وزارة الشباب والرياضة الاجراءات اللازمة بإحالة المقصرين الى هيئة النزاهة الاتحادية.

