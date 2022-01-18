انت الان تتابع خبر شاهدوا في نشرة السومرية.. معاناة النازحين وصراع رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = قاآني يفشل باقناع الصدر بحكومة توافقية.. والمالكي يقترب من مغادرة المعادلة السياسية.
= الصراع يحتدم على منصب رئيس الجمهورية.. فيتو على برهم صالح.. وزيباري المرشح الابرز.
= الثلوج تضاعف معاناة النازحين في اقليم كردستان.. الاف العوائل مهددة بالموت بردا.. ولاحياة لمن تنادي.
= بعد حادثة جبلة.. جريمة مروعة تهز بابل.. والداخلية تقتل تاجر مخدرات في كركوك.
= الثلوج تضاعف معاناة النازحين في اقليم كردستان.. الاف العوائل مهددة بالموت بردا.. ولاحياة لمن تنادي.