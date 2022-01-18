'يحيى الفخراني' يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاما (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - كشف الفنان "يحيى الفخراني"، سر استمرار زواجه من الدكتورة لميس جابر لأكثر من 40 عاما، مؤكدا إنه يحبها بالقلب والعقل معا، وعندما يتحدث معها فكأنه يتحدث مع نفسه، ولكن عبر الفخراني عن ضيقه من عدم غيرة زوجته عليه.

وردت الأخيرة مؤكدة:" أن الغيرة تعني "عدم الثقة" فيه أو في نفسها وأصرت على توضيح أن قصة حبهما عمرها نصف قرن وليس 40 عاما".

وكشف الفخراني عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته لميس جابر واستمرت نصف قرن من فترة التعارف داخل الكلية وحتى الآن، وتحدث عن حبه لها، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة: أنا بحب لميس جابر جدا، وبحبها بالاتنين قلب وعقل ومينفعش عقل بس، وأضافت زوجته لميس جابر: إحنا عيشنا رحلة صعود وطلعنا مع بعض، لأن لما اتعرفنا مكنش يحيى الفخراني احترف التمثيل واتشهر لسه.

وردا على سؤال إسعاد يونس حول تأثير الغيرة الزوجية على قصة حبهما، رد الفخراني بأسى للأسف لميس لا تغار أبدا، وقالت جابر: لم أكن أغار على يحيى الفخراني، فمن يغار على شخص هو إما يشك فيه، أو ليست لديه ثقة في نفسه.