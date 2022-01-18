بيتروفيتش: تجريبية أوغندا تدخل ضمن مساعي رفع الحظر عن ملاعب بغداد

شَدد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، المونتينغري زيليكو بيتروفيتش، على أهمية المباراة التجريبية التي ستخوضها كتيبة أسود الرافدين أمام منتخب أوغندا في العاصمة بغداد والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ملعب المدينة الدولي، وتدخل ضمن المعسكر التحضيري القصير الذي بدأ يوم أمس وينتهي في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، مضيفاً أنها ستسهم في منح اللاعبين مزيداً من الوقت للعب جَنباً إلى جنبٍ، فضلا عن اختبارهم في تكتيك جديد قبل التوجه إلى إيران التي سنلاقي منتخبها في السابع والعشرين من الشهر الحالي في ملعب آزادي بالعاصمة طهران على أن تعقبها مباراة ثانية أمام المنتخب اللبناني ستقام بالعاصمة بيروت في الأول من شهر شباط المقبل.

وقال بيتروفيتش في تصريحات للصحيفة الرسمية إن "مباراة منتخبنا الوطني ضد ضيفه أوغندا ذات أهداف وغايات متعددة منها أنها تدخل ضمن مساعي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لرفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد لاسيما بعد الحصول على موافقة الفيفا والاتحادين الآسيوي و الإفريقي"، مشيراً إلى أنه "طالب خلال مؤتمراته الصحفية السابقة التي تسبق أو تعقب المباريات، بضرورة أن يلعب المنتخب العراقي في أرضه وبين جماهيره بما ينعكس إيجاباً على طريقة تحضير اللاعبين والارتقاء بجاهزيتهم الفنية واستعدادهم النفسي قبل استئناف مسيرته في تصفيات المونديال".

وأضاف أن "الفائدة الأخرى من هذه المواجهة تتضح في إمكانية تطبيق أفكار خططية جديدة بمعية طاقمه الفني الجديد من المدربين المحليين وتكليف اللاعبين بمهام تكتيكية عديدة بالإضافة إلى زيادة الانسجام وحصولهم على الوقت الكافي للعب أثناء التجمع التدريبي القصير ومن ثم في تجريبية أوغندا، بعد فترة الانقطاع التي حدثت عقب المشاركة في بطولة كاس العرب الأخيرة التي أقيمت في قطر، قبل الإعلان عن التشكيل النهائي لمباراتي إيران ولبنان المقبلتين".

وأكد أن "المنتخب الأوغندي سيأتي إلى بغداد بالتشكيل الأساسي الذي خاض آخر ثلاث مباريات أمام مالي وكينيا وراوندا باستثناء خمسة لاعبين، وأن السواد الأعظم منهم يلعبون في الدوري المحلي، علاوة على ان مدربهم الصربي ميلوتان سريديويتش لا يزال يجهّز الفريق في معسكر تركيا الخارجي وخاض قبل أيام مباراته الأولى أمام منتخب آيسلندا وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ويلعب اليوم مواجهته الثانية ضد مولدافيا في أنطاليا وبعد الانتهاء من ودية العراق التجريبية سيسافر مباشرة إلى البحرين لملاقاة منتخبها في العاصمة المنامة وقد تم تحديد السابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لهذا اللقاء".

وكان مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، المونتينغري زيليكو بيتروفيتش قد أعلن عن قائمة اللاعبين الذين تمت دعوتهم للدخول في معسكرِ بغداد التدريبي استعداداً لمواجهة منتخب أوغندا وضمت كلاً من : "فهد طالب وعلي ياسين وحسن أحمد لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم ومناف يونس وميثم جبار ومصطفى ناظم وشيركو كريم وسامح سعيد وحسن رائد ومنتظر محمد لخط الدفاع، ومحمد علي عبود وأحمد فاضل وياسر قاسم وسجاد جاسم وأحمد ياسين وحسين على وأحمد فرحان وحسن عبد الكريم لخط الوسط وعلاء عباس وعلي يوسف لخط الهجوم على أن يكشف في الأسبوع المقبل عن التشكيل النهائي الذي سيخوض مباراتي إيران ولبنان المقبلتين ومن المتوقع أن يشهد التحاق العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا والخليج العربي.